شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إنها سجلت تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من ثمان في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الثاني عشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالة إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضا 16 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض انخفاضا من 19 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 85013 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.