شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو نصيب المحافظات فى الدوائر الأربعة للقوائم بانتخابات النواب 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 نائبا، الذى وافق عليه البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، عليه نهائيا، تمهيداً لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخابات بنظام القوائم.

لكن ما هو نصيب المحافظات داخل القوائم الأربعة؟ نجيب على ذلك فى ضوء مشروع القانون على النحو الأتى:

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا: (100 مقعد) تضم 6 محافظات

مقرها: مديرية أمن القاهرة

مكوناتها: محافظة القاهرة (31) مقعدا، محافظة القليوبية (14) مقعدا، محافظة الدقهلية (17) مقعدا، محافظة المنوفية (13) مقعدا، محافظة الغربية (16) مقعدا، محافظة كفر الشيخ (9) مقاعد.

دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد: (100 مقعد) تضم 11 محافظة

مقرها: مديرية أمن الجيزة

مكوناتها: محافظة الجيزة (23) مقعدا، محافظة الفيوم (9) مقاعد، محافظة بنى سويف (8 مقاعد) ، محافظة المنيا (14) مقعدا، محافظة أسيوط (11) مقعدا، محافظة الوادى الجديد (2) مقعد، محافظة سوهاج (13) مقعدا، محافظة قنا (9) مقاعد، محافظة الاقصر (4) مقاعد، محافظة أسوان (4) مقاعد، محافظة البحر الأحمر (3) مقاعد.

Advertisements

دائرة قطاع شرق الدلتا: (42 مقعدا) تضم 7 محافظات

مقرها : مديرية أمن الشرقية

مكوناتها : محافظة الشرقية (21) مقعدا، محافظة دميا (6) مقاعد، محافظة بورسعيد (2) مقعد، محافظة الإسماعلية (4) مقاعد، محافظة السويس (2) مقعد، محافظة شمال سيناء (5) مقاعد، محافظة جنوب سيناء (2) مقعد.

دائرة قطاع غرب الدلتا: (42 مقعد) وتضم 3 محافظات

مقرها : مديرية أمن الإسكندرية

مكوناتها: محافظة الإسكندرية (18 مقعدا)، محافظة البحيرة (20 مقعدا)، محافظة مطروح (4) مقاعد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يقضى بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منه