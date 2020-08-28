عاجل.. تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” في صفوف نادي الرجاء البيضاوي

علم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع، أن فريق الرجاء الرياضي سجل أول إصابة في صفوفه بفيروس “كورونا” المستجد.
وكشف المصدر، أن التحاليل المخبرية التي خضع لها لاعبو الرجاء، أمس الأربعاء، جاءت نتيجتها سلبية بالنسبة للجميع باستثناء لاعب واحد.
والتحق لاعبو الرجاء اليوم الخميس بالفندق، بعد الاستفادة من فترة راحة، بعد مباراته الأخيرة.
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