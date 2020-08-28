كشف مغني الراب “الغراندي طوطو” نيته دخول عالم التمثيل، بعد شهرته الواسعة في مجال الراب، كما تحدث في حواره مع “اليوم 24” عن أسماء فنانين مغاربة، يمكنه التعامل معهم.
وصرح طه فحصي، الملقب بـ”طوطو”، أنه تلقى اقتراحات للغناء مع مغني اللون الشبابي سابقا، لكنه رفضها، موضحا أن هناك أسماء قليلة، يمكنه التعاون معها مثل الدوزي، وسعد لمجرد، وأوم.
وتحدث طوطو عن الأسباب، التي من الممكن أن تدفعه إلى الاعتزال، منها تكوين أسرة، وكذلك في حالة زاد وضع الميدان سوء أكثر مما هو عليه.
وسبق أن نشر “اليوم 24” الجزء الأول من الحوار مع طوطو، الذي تحدث فيه عن ألبومه المرتقب “كاميليون”، وفسر من خلاله قصده الحقيقي من توقيف “الكلاشات”.
كانت هذه تفاصيل خبر الرابور “ElgrandeToto” :أنوي تجربة التمثيل والتعاون مع لمجرد والدوزي.. وهذا ما سيجعلني أعتزل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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