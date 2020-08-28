شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة المغرب: وضع «كورونا» في البلاد صعب والان نبدء بالتفاصيل
وقال العثماني في تصريح صحفي اليوم إن حكومته تعبأت لمواجهة الفيروس وتحاول أن تقوي المنظومة الصحية للتغلب على الضغط الموجود على هذه المنظومة، والطلب المتزايد عليها، وبالخصوص على مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأشار بالمناسبة إلى أنه لا أحد يمكنه التكهن بوقت عودة الحجر الصحي من عدمه ولكن الوضعية الوبائية هي التي تحكم، معبرا عن أسفه للتراخي الحاصل في الإجراءات الاحترازية، ولكون الكثير من المواطنين ليس لديهم الوعي بخطورة هذا الوباء وبالوسائل التي ينتشر بها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حكومة المغرب: وضع «كورونا» في البلاد صعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.