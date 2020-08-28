شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: تصدينا لمحاولات إضعاف الجيش العراقي والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، أن الجيش العراقي تعرّض إلى محاولات لإضعافه، لافتًا إلى أن الحكومة تصدت لهذه المحاولات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الكاظمي قوله، خلال استقباله أمس وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، إن «فرنسا شريكة في الحرب ضد الإرهاب، والحكومة العراقية حريصة على تطوير هذه الشراكة للوصول إلى تعزيز وتأهيل متكامل للقدرات الأمنية العراقية، وتطوير كفاءتها القتالية، وتعزيز تبادل المعلومات الأمنية».

وبيّن أن «فرنسا تُعدّ شريكًا إستراتيجيًا للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي، فضلًا عن كونها دولة صديقة»، موضحًا أن العلاقات بين العراق وفرنسا، علاقات متينة تمتد لسنوات طويلة.

من جانبها أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية عزم بلادها على الوقوف مع العراق في الحرب ضد الإرهاب، ودعم القوات الأمنية العراقية، لاسيما أن فرنسا قد ساهمت ضمن التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش.

Advertisements

وبيّنت بارلي أن «فرنسا تشاطر العراق في أن تنظيم داعش ما زال يشكّل تهديدًا للعراق والمنطقة، لاسيما أنشطته الإرهابية في سوريا، ونحن مستمرون بمجابهته»، مشيرة إلى الدور المهم الذي يقوم به التحالف الدولي في مواجهة تنظيم داعش، خاصة ما يتعلق بالدعم الجوي وتبادل المعلومات.

وأعربت عن استعداد بلادها لاستئناف جهود التدريب للقوات العراقية، والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، وذلك في أقرب وقت ممكن، ووفق نمط عمل وإطار جديدين لمساهمة التحالف الدولي في العراق، تحدده الرؤية والحاجة العراقية، وبالشكل الذي يعزز سيادة العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة، ودعم جهود العراق في حربه ضد الإرهاب، والوضع في سورية وتأثيره في استقرار العراق والمنطقة.