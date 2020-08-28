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وزير الخارجية يبحث في العراق مستجدات الأوضاع بالمنطقة

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استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية والوفد المرافق له الذي وصل إلى بغداد بوقت سابق في زيارة رسمية.

ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، فيما حمّله الكاظمي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين، وأمن واستقرار المنطقة، كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية السفير عبدالله بن عبدالعزيز العيفان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري، والسكرتير أول مهند بن سلطان اليوسف، والملحق عبدالعزيز بن حسين الردادي.

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