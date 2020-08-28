شكرا لقرائتكم خبر عن الوفاق تحشد «الإخوان».. والمتظاهرون يطالبون بتحقيق دولي والان نبدء بالتفاصيل

حشدت حكومة الوفاق غير المعترف بها من البرلمان الليبي، عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية لفض المظاهرات في العاصمة طرابلس، كما يواصل الرئيس التركي أردوغان الدفع بالسلاح ومرتزقة جدد من دول عدة للسيطرة على الموقف، خشية سقوط رئيس الوفاق فايز السراج الذي سهّل مهمة أنقرة في وضع قدميها في الغرب الليبي.

وقالت مصادر دبلوماسية ليبية لـ«اليوم» إن عناصر من المخابرات التركية تشرف على غرف عمليات لمحاولة احتواء تداعيات الأحداث في طرابلس، والتي تتصاعد على مدار الساعة، مشيرة إلى أن عناصر أمنية تركية تحقق مع المتهمين.

يأتي هذا فيما طلب المتظاهرون بتحقيق دولي بعد اعتقال وتعذيب عدد كبير من النشطاء والشباب واختفاء أغلبهم.

سقوط الرئاسي

وقال الكاتب والباحث السياسي الليبي عبدالحكيم معتوق: سقط ما يُعرف بالمجلس الرئاسي مع الحراك السلمي للشباب الذي يريد حياة كريمة، بينما تنهب قيادات المجلس خيرات البلاد وتهرّبها إلى تركيا من أجل جلب المرتزقة والسلاح.

وانتقد معتوق رد فعل الوفاق وعصابة فايز السراج التي واجهت هذه المطالب بمزيد من القمع باعتقال العشرات من الشباب عن طريق الميليشيات المسلحة، متوقعًا ارتفاع سقف مطالب الليبيين برحيل هذه الزمرة الفاسدة عن طريق تنظيم مليونية حاشدة في كافة المدن الليبية لإحراج الأمم المتحدة التي تصر على المجلس الرئاسي غير الشرعي.

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ويرى الباحث السياسي عبدالحكيم معتوق أن الشعب الليبي لم يعُد أمامه ما يخسره بعد فقد الأمن والاستقرار، إضافة إلى تردي الأحوال الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العاصمة طرابلس بها 2 مليون نسمة بدون الحد الأدنى من سبل الحياة، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد تحركًا دوليًا لإقصاء الوفاق ووقف تدخل أنقرة والدوحة في الشؤون الليبية، وعودة سيادة الدولة التي رهنها فايز السراج وأعضاء حكومته الفاسدة لدول أجنبية.

الوفاق تتبرأ

بدورها، تبرّأت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق من إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس، وزعمت استعدادها لحماية المواطنين ممن سمّتهم «الغوغاء» الذين لا يمثلونها، مؤكدة معرفتها بتلك المجموعات المسلحة. وأدان «حراك 23 أغسطس» محاصرةَ المتظاهرين في ميدان الشهداء وإطلاق النار عليهم من ملثمين، وطالب البعثة الأممية إلى ليبيا بفتح تحقيق في الانتهاكات. وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مدّد «الأربعاء» منع التجول لمدة 4 أيام، ويتم خلاله قفل الحدود الإدارية للمدن ومنع التنقل بينها، ويكون منع التجول بعد انتهاء هذه المدة لمدة 10 أيام من الساعة 9 مساء إلى الساعة 6 من صباح اليوم الذي يليه بالتوقيت المحلي، ويكون المنع كاملًا 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

قلق أوروبي

على صعيد متصل، عقد وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي «الأربعاء» اجتماعًا لمناقشة عدة قضايا، أبرزها الأزمة الليبية وتصرفات تركيا في منطقة البحر المتوسط. وقال الوزراء في بيان لهم إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا بكل الطرق المستطاعة، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي سيعمل عن كثب مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، كما أنه على استعداد لدعم وقف إطلاق النار.