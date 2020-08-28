لرفضهم تزويده بالمؤن.. داعش يقتل 14 من أعيان جزيرة كاميرونية

قتل 14 من أعيان جزيرة كاميرونية ببحيرة تشاد في هجوم شنه مسلحون ردّاً على قرار الجزيرة الواقعة قرب نيجيريا التوقف عن تزويد الإرهابيين بالمؤن، كما أفادت مصادر أمنية نيجيرية.

وقالت المصادر إنّ مقاتلين من "تنظيم داعش في غرب أفريقيا" أبحروا مساء الثلاثاء على متن زورق سريع من معقلهم الواقع على الجانب النيجيري من الحدود ووصلوا إلى جزيرة بولغارام حيث بحثوا عن ضحاياهم وقاموا بتصفيتهم.

وأضاف أنّ الإرهابيين "وصلوا في الساعة 18.30 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) بينما كان الناس يستعدّون لأداء صلاة العشاء وقتلوا 14 من أعيان الجزيرة".

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بدوره أكد مصدر أمني آخر حصيلة الضحايا، مشيراً إلى أنّ بعض هؤلاء أعدموا رمياً بالرصاص في منازلهم بينما أعدم البقية في المسجد الذي قصدوه للصلاة فيه.

وشن الإرهابيون هجومهم بعد أن قرّر وجهاء الجزيرة، التي تعتبر مركزاً أساسيا لتأمين الاحتياجات اللوجستية لتنظيم داعش في غرب أفريقيا، التوقف عن تزويد الإرهابيين بالمواد الغذائية التي ينقلها هؤلاء إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم في الأراضي النيجيرية الواقعة على الجانب الآخر من البحيرة.

وأصدر الأعيان قرارهم قبل بضعة أيام حين حرّموا على أيّ من سكّان الجزيرة تزويد الإرهابيين بالمواد التموينية، وهو ما اعتبره التنظيم الإرهابي طعنة في الظهر وخيانة.