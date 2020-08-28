شكرا لقرائتكم مندوبة أميركا بالأمم المتحدة: لن نسمح لإيران بحيازة السلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن بلادها لن نسمح لإيران بالحصول على السلاح.

وأوضحت كرافت في مقابلة حصرية مع العربية أن إيران تستخدم السلاح للإرهاب، أن حصولها على السلاح هو أسوأ أمر قد يحدث.

وأكدت كرافت أن واشنطن ستعمل على تطبيق آلية العقوبات المعروفة باسم "سناب باك" في العشرين من الشهر المقبل، وفقا لقرار مجلس الأمن ألفين ومئتين وواحد وثلاثين، داعية مجلس الأمن للالتزام بمسؤولية لتطبيق الإجراءات القانونية بهذا الصدد.

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واعتبرت كيلي كرافت أن أي دولة لن تصوت لمنع امتلاك إيران للأسلحة فإنها تكون مساهمة في رعاية الدولة الأولى المسؤولة عن الإرهاب في العالم.

قبل ذلك، كان ​بومبيو​ قد أعلن، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "العقوبات على إيران ستعود منتصف ليل 20 أيلول المقبل".

ولفت بومبيو إلى أنه "إذا قدم أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة قراراً في مجلس الأمن لمواصلة تخفيف العقوبات على إيران، فإن الولايات المتحدة ستعارضه، وإذا لم يتم تقديم أي قرار فستستمر العقوبات على إيران في 20 أيلول.. هكذا يعمل قرار مجلس الأمن رقم 2231".