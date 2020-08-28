شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع بدرجة إرهابى.. جمال ريان أداة الجزيرة للتحريض ضد الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحريض مستمر يقوم به مذيعى قناة الجزيرة القطرية، على الدول العربية، واستقرارها من خلال الإملاءات التي تتم لمذيعي هذه القناة القطرية، من أجل تنفيذ أجندة تميم بن حمد في المنطقة، حيث تعمل هذه القناة وأبواقها الإرهابية وعلى رأسها المذيع جمال ريان، والذى تحول إلى أداة على التحريض لإثارة الفوضى في المنطقة.

تقرير بالفيديو متداول أعدته مؤسسة ماعت، كشفت فيه فضائح مذيع الجزيرة القطرية، جمال ريان، والدور التحريضى الذى يقوم به من أجل إثارة الفوضى في المنطقة، وتحريضه الأخير الذى بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الحكام العرب ، والتى تكشف عن الوجه الإرهابي لمذيعي القناة القطرية.

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وأضاف التقرير، أن مذيع القناة القطرية جمال ريان تحول إلى مذيع أجير وأكثر أبواق الدوحة تحريضا على الدول العربية، وذلك من خلال دعوته إلى الإرهاب والاغتيالات، فهو أمر غير جديد عليه فهو يتحالف مع القطريين ثم يذرفون دموع التماسيح ويهاجمون الدول العربية، وأن هذه المرة استغلوا ما يسمى بمعاهدة ترامب للسلام لتشويه صورة من يقفون في وجه مخططاتهم بل ويدعون علناً إلى اغتيال بعض الرموز العربية.

وتابع أن ما قام به جمال ريان هو امتداد للجزيرة الداعم للتطرف، ودعوتهم للتحريض لن تنال إلا الدوحة ورموزها الذين يدعمون الإرهاب في المنطقة العربية، فله تاريخ من العنف والإرهاب وذلك لمصالحه الشخصية، فهو مجرد أداة تحركها الددوحة لتهديد الدول العربية.