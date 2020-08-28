شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد إنجازات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.. 119 اجتماعا ونظر 265 طلب إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تقريرا عن أدائها وإنجازاتها خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، الذى أعلن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، فض جلساته يوم الاثنين من الأسبوع الجارى، وأبرزت فى التقرير عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجنة خلال هذا الدور، التى بلغت 119 اجتماعا، استغرقت 285 ساعة.

وأوضح التقرير، أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ناقشت عدد 265 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، تناولت مشكلات وموضوعات وقضايا مختلفة.

وبالنسبة لمشروعات القوانين، أنجزت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات، وعرض على المجلس وتم الموافقة عليه نهائيا، ومشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، وعرض على المجلس ووافق عليه نهائيا، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وعرض على المجلس ووافق عليه نهائيا.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيسى، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وانتهت منه اللجنة وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على المجلس، ولم يناقش بالجلسة العامة، كما عرضت اللجنة تقريرها عن مشروع قانون نظام الإدارة المحلية على الجلسة العامة للمجلس ولكن لم تستكمل مناقشاته.