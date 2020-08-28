شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يكشف إنفاق قطر 1.2 مليون دولار لتجميل صورتها أمام الإدارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حامد، الباحث فى العلاقات الدولية، أن قطر لها علاقات قوية للغاية بجماعات الضغط داخل الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تحسين صورتها أمام الإدارة الأمريكية وهذا أمر معروف للكافة منذ فترة طويلة ولا تسلكه قطر بمفردها بل هناك دول أخرى تمارس نفس الأساليب، لافتا إلى أن قطر وقعت عقدا مع مجموعة ضغط (لوبي) يقودها سفير الولايات المتحدة الأسبق في صربيا فلاديمير بيتروفيتش لتطوير علاقاتها مع حملة جو بايدن مقابل 1.2 مليون دولار.

أضاف حامد لـ"الخليج 365"، أن قطر تتعاون مع شركات علاقات عامة واللوبى فى أمريكا من أجل تجميل صورتها أمام الكونجرس والإدارة الأمريكية بهدف تحقيق أهدافها فى المنطقة لافتا إلى أن قطر منذ اليوم الأول كانت فى حالة صدمة من فوز الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكانت تؤيد منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون، مشيرا إلى أن ترامب تحدث عن ضرورة وقف تمويل الجماعات الإسلامية فى سوريا وحينها خرج محمد بن عبد الرحمن آل ثان وزير خارجية قطر وقال صراحة إن دولته لن توقف تمويله للجماعات الإسلامية فى سوريا.

ولفت الباحث السياسى، إلى أن ترامب قال صراحة إن قطر دعمت الإرهاب وليس من الأمس بل منذ سنوات طويلة وهذه التصريحات تعد وثيقة أمريكية عالمية بأن رئيس أمريكا أعلن أن قطر تدعم الإرهاب وهى شهادة هامة من رئيس الولايات المتحدة ضد قطر، لذا حاولت قطر بعد ذلك أن تخفف حدة التوتر مع الإدارة الأمريكية وقامت باستضافة إيفانكا ترامب فى قاعدة العديد الأمريكية الموجودة على الأراضى القطرية، إلا أنها تسعى لدعم جو بايدن منافس دونالد ترامب لعدة أسباب لعل أبرزها السعى لرفع القيود المفروضة على الدوحة ووقف سلاح المقاطعة قبل فعاليات كأس العالم 2022.