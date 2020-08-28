محمد اسماعيل - القاهرة - يُنظم جاليرى لمسات، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر المُقبل، معرض "مُبدعات" في نسخته الثانية، على أن ينطلق في السابعة مساءً، وذلك في مقر الجاليري بشارع قصر النيل.
يُشار إلى أن معرض مبدعات مُتخصص للفنانات حول الوطن العريي، وذلك لعرض أعمالهم الفنية وإلقاء الضوء عليها.
يذكر أن معرض "مُبدعات" هو أول معرض سيُقام بشكل كامل في قاعات جاليري لمسات من افتتاح للمعرض وكذلك عرض اللوحات، على أن يستمر حتى 19 سبتمبر المُقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 سبتمبر.. انطلاق معرض "مُبدعات" في نسخته الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.