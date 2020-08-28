15 سبتمبر.. انطلاق معرض "مُبدعات" في نسخته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - يُنظم جاليرى لمسات، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر المُقبل، معرض "مُبدعات" في نسخته الثانية، على أن ينطلق في السابعة مساءً، وذلك في مقر الجاليري بشارع قصر النيل.

يُشار إلى أن معرض مبدعات مُتخصص للفنانات حول الوطن العريي، وذلك لعرض أعمالهم الفنية وإلقاء الضوء عليها.

يذكر أن معرض "مُبدعات" هو أول معرض سيُقام بشكل كامل في قاعات جاليري لمسات من افتتاح للمعرض وكذلك عرض اللوحات، على أن يستمر حتى 19 سبتمبر المُقبل.​