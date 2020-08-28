مليون و227 ألف عربي مصاب بـ "كورونا".. و 3 دول إفريقية بلا إصابات اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك -مايكل عادل:
وصل إجمالي عدد الإصاباتبفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون 227 ألفًا و433 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 22 ألفًا و 699 حالة.
ولم تسجل 3 دول أفريقية إصابات جديدة اليوم،هي: جيبوتي والصومال وجزر القمر.
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