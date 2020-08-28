مليون و227 ألف عربي مصاب بـ "كورونا".. و 3 دول إفريقية بلا إصابات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك -مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصاباتبفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون 227 ألفًا و433 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 22 ألفًا و 699 حالة.

ولم تسجل 3 دول أفريقية إصابات جديدة اليوم،هي: جيبوتي والصومال وجزر القمر.