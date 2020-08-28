واشنطن تعرب عن قلقها إزاء مناورات عسكرية صينية في بحر الصين الجنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن قلقها اليوم الخميس، بشأن قرار الصين إجراء تدريبات عسكرية حول جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي هذا الشهر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن البنتاجون قوله في رسالة عبر البريد الإلكتروني :"إجراء تدريبات عسكرية على الأراضي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي يأتي بنتائج عكسية فيما يتعلق بتخفيف التوترات والحفاظ على الاستقرار.

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وأضاف البنتاجون، إن :" تصرفات الصين تتعارض مع تعهدها بعدم عسكرة بحر الصين الجنوبي، ومع رؤية الولايات المتحدة لمنطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، حيث تكون جميع الدول، كبيرها وصغيرها، آمنة على سيادتها، وبعيدة عن أي إكراه"

وكان الجيش الصيني قد طرد المدمرة الأمريكية" يو إس إس موستين" التي تحمل على متنها صواريخا موجهة بعد " تعديها" على المياه الإقليمية الصينية في جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي في وقت سابق اليوم الخميس ، وفقا لبيان للقيادة الجنوبية للجيش الصيني تم نشره على موقع ويشات, حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الجيش لي هوامين.

وأرسلت القوات العسكرية الصينية وحدات بحرية وجوية لتعقب وتحديد موقع السفينة الحربية الامريكية وتحذيرها لمغادرة المنطقة.