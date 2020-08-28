رئيس الإرشاد الزراعي: نعتمد على المرور وزيارة المحافظات لاستعادة دورنا من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عودة قطاع الإرشاد الزراعي ودوره التوعوي من جديد بعد غياب دام لفترة طويلة.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن القطاع لم يعد يدار من المكتب، بل من خلال النزول للحقول والعمل علي توعية الفلاح بداية من الزراعة حتى الحصاد، إضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات الزراعية علي رأسها مشروع الري الحقلي.

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وأضاف عزوز، في تصريح خاص أدلى به إلى الخليج 365، أن القطاع يسعى إلى توحيد دور الجمعيات والاتحادات ومجلس الحاصلات الزراعية ولجنة مبيدات الآفات والجهات المعنية، لضبط كافة المنظومات الزراعية والإرشادية للفلاح للنهوض به، لافتا إلى أن المزارع يحتاج تقديم الخدمات الارشادية وربطها بالمنظومة الرقمية التي تطبقها الوزارة ووسائل الاتصال الاجتماعي التي أصبحت شئ رأسي في حياتنا.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد، إلي أن القطاع يمتلك خطة تطوير المراكز الإرشادية بالمحافظات بأحدث الأجهزة وإعداد خريطة جغرافية لكل منطقة لتفادي نقص المرشدين الزراعيين.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تعاني من نقص عددي في مهندسي الإرشاد الزراعي نتيجة إيقاف التعيين منذ 2014، وحتي الآن، وخروج العديد منهم على المعاش.