ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة ويصدر 7 آلاف طن يوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط 5 سفن حاويات و6 لبضائع عامة، بينما غادرت 5 لحاويات و6 لبضائع، أمس الخميس، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء 14 سفينة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 9600 طن فوسفات و3527 طن رمل، و7200 طن يوريا و15300 طن ميثانول.

أضاف المركز الإعلامي للهيئة، أن حركة الوارد من البضائع شملت 10640 طن ذرة و1983 طن حديد و3350 طن قمح. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 76430 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13249 طنا.