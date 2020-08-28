اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه نجران

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين قوات التحالف ذكرت وكالة الأنباء السعودية ان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلق باتجاه مدينة نجران. وبحسب بيان صادر عن التحالف فان الصاروخ أطلق “بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين”.

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