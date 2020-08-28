كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر متطرفون يهاجمون حافلة في أوكرانيا بالأسلحة النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت حافلة كانت تقل نشطاء من حركة "الوطنيون من أجل الحياة" الأوكرانية لإطلاق النار من الأسلحة الأوتوماتيكية على طريق سريع بين العاصمة كييف ومدينة خاركوف.

وحسب البرلماني الأوكراني وزعيم الحركة إيليا كيفا، فإن المهاجمين ينتمون إلى كتيبة "أزوف" اليمينية المتطرفة التابعة للحرس الوطني الأوكراني وأنه سقط في الحادث عدد من الضحايا والمصابين.

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ولاحقا أعلن نائب وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراتشينكو، أن قوات الأمن ألقت القبض على المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، مؤكدا وجود دوافع سياسية وراء الحادث.

من جانبه، قال مكتب المدعي العام أنه تم توقيف 14 شخصا يشتبه بتورطهم في الاعتداء، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة 4 أشخاص ممن كانوا في الحافلة.