قضية ارتشاء.. قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء يأمر بتوقيف نائب وكيل الملك

علم “اليوم 24” أن قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، أصدر مساء اليوم الخميس، أمرا يقضي بتوقيف نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، للاشتباه في تورطه في قضية ارتشاء.
ويرجح أن يكون الوكيل العام للملك، استمع أولا إلى نائب وكيل الملك، وذلك في إطار مسطرة الامتياز القضائي.
المعطيات المتوفر تشير إلى الاشتباه في تورط عناصر أمنية وأشخاص آخرون في قضية الارتشاء، ويتوقع أن يكون قاضي التوقيف أصدر أوامر أخرى لتوقيف عدد من المشتبه في تورطهم في القضية، التي لا تعرف حيثياتها بعد.
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