شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات غير مسبوقة بالسودان.. مقتل 86 وتدمير أكثر من 18 ألف منزل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت وزارة الداخلية في السودان، أن الفيضانات التي شهدتها البلاد، خلال الآونة الأخيرة، تسببت في مقتل 86 شخصا وتدمير أكثر من 18 ألف منزل وإلحاق أضرار بنحو 32 ألف منزل.
ووصل منسوب مياه الفيضانات في السودان لمستويات قياسية، مما أسفر عنه مقتل العشرات وتدمير آلاف المنازل.
وعادة ما يشهد السودان الفيضان في الصيف، لكن هذا العام تسببت مستويات المياه غير المسبوقة في إغراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس اليوم الخميس إن متوسط منسوب المياه في النيل الأزرق وصل إلى 17.43 وهو الأعلى منذ بدء البلاد تسجيل تلك البيانات في 1912.
وقال عبد الرحمن صغيرون رئيس لجنة الفيضانات بوزارة الري: “نتوقع أن يشهد النيل الأزرق ارتفاعا في الأيام القادمة”.
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