التحالف يأمن جهاز فحص بالأشعة لمنفذ شحن محافظة المهرة

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لا غرابة في أن يجن زعماء وأعضاء جماعات الجريمة المنظمة وتهريب السلاح في المحافظة، حيث سيفقدون مصالحهم ومصادر الدخل غير الشرعية من خلال تهريبهم للأسلحة والممنوعات.
لجأت قيادات هذه الجماعات الفوضوية إلى الوسائل الإعلامية الداعمة للفوضى لنشر الشائعات والفبركات الإعلامية، بهدف الإساءة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، فجاء التضليل بشائعة روّجتها جماعات التهريب والأسلحة وبعض القنوات الفضائية الداعمة لهم بأن قوات سعودية اقتحمت المنفذ.
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