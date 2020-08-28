واشنطن: سبب انفجار المرفأ هو الفساد وسوء الإدارة في لبنان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية ، الخميس، إن سبب انفجار المرفأ هو الفساد وسوء الإدارة في لبنان. من مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس من تفجير مرفأ بيروت وأضافت المصدر في تصريخ خاص للعربية أن انفجار المرفأ وقع بسبب فشل القادة اللبنانيين بإجراء إصلاحات هادفة. وأكد المسؤول الأميركي أن بلاده ستواصل دعمها للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

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