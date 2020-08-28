شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يتواصل مع رئيس "القومية للتأمين" بشأن العلاوات الـ5 للمحالين للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه قام بإجراء اتصال تليفوني باللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بخصوص العلاوات الخمس للمحالين للمعاش من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وأته تم الاتفاق علي أن يقوم كل الزملاء الخاضعين لشروط الاستحقاق والراغبين في الإستعلام عن استحقاقهم بالدخول على موقع الهيئة للتأكد من وجود أسمائهم.

وطلب نقيب الصحفيين من أي زميل لم يجد اسمه رغم توافر شروط الاستحقاق، أن يقوم بإرسال بياناته على الواتس على الأرقام التالية الخاصة به وبمكتبه بالنقابة لتدارك الخطأ فوريا، حسب الاتفاق مع اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

01001484954 ، 01001707220 ، 01280992299

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين أكد من قبل أن الدراسات التي أشرفت عليها وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وقامت بها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة، فيما يخص قواعد استحقاق الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية ممن بلغوا سن المعاش لمتجمد العلاوات الخمس الخاصة منذ عام 2006، قد انتهت إلى استحقاق كل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية لها ويبلغ عددهم 7203 صحفيا وإداريا وعاملا، وسيبدأ صرفها لهم مع معاش شهر سبتمبر القادم.

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وأوضح نقيب الصحفيين أن هناك نحو 50 حالة فقط لزملاء صحفيين بجريدتي الشعب والوفد جاري دراستها من جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، للتأكد من انطباق الشروط القانونية لاستحقاق متجمد العلاوات الخمس الخاصة عليهم، على أن يتم إعلان النتيجة في وقت قريب لاحق، مشيرا إلى أنه سيتم على الفور خلال هذا الأسبوع استئناف الجهود التي بدأها قبل شهور ممثلا لنقابة الصحفيين، مع وزارة التضامن الاجتماعي بإشراف الوزيرة الدكتورة نيفين القباج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة اللواء جمال عوض، من أجل حل مشكلات التأمينات والمعاشات للزميلات والزملاء أعضاء النقابة من كل الصحف المغلقة والمتوقفة أو المفصولين والمستقيلين منها، بصورة قانونية فورية ونهائية لكل حالات الصحفيين على تنوعها.

وأضاف ضياء رشوان أنه في هذا السياق، يؤكد للزميلات والزملاء المعنيين بهذه الأزمة، وخصوصا صحفيي الصحف الحزبية المغلقة، على ما سبق له إعلانه من أنه سيتم قريبا جدا إعلامهم بتفاصيل حل مشكلة كل منهم للبدء فورا في الإجراءات القانونية النهائية للحل بما ينهي سنوات معاناتهم الطويلة بسببها، موجها الشكر الوافر باسمه وباسم نقابة الصحفيين، للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على كل الجهود الكبيرة الحالية والتالية المبذولة من أجل حل كل مشكلات المعاشات والتأمينات للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.