شكرا لقرائتكم خبر عن الخونة..تقرير يكشف كذب الإخوان وتحريضهم على العنف ضد الدولة وتجميل صورة تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما تلو الآخر تظهر مشاهد الخيانة لمذيعى قنوات الإخوان الإرهابية التى تبث من الخارج، وتواصل سلسلة من التحريض وبث العنف فى البلاد، وضد مؤسسات الدولة المصرية، مؤخرا كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت عن الاكاذيب التى تروجها أبواق جماعة الإخوان الإرهابية، من أجل تأجيج الأوضاع فى مصر، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب ضد مؤسسات الدولة، فى سلسلة من التحريض المستمر على العنف، وتهديد الأمن والسلم فى المجتمع المصري، وتقديم خطابا منحازا مع نظام تميم بن حمد فى قطر.

وأوضح تقرير لمؤسسة ماعت، أن الجماعة الإرهابية وأبواقها التى تسعى لنشر الإرهاب والأكاذيب المستمرة فى المجتمع من أجل مصالحها الشخصية، حيث يتعمد إعلام الجماعة الإرهابية على إطلاق حملات تحريضية الهدف لضرب الاقتصاد المصري، بغرض إضعاف السلطة وتفكيك بنيتها، ورغم ذلك أن إعلام هذه الجماعة يعمل على تجميل صورة قطر وتبيض صفحاتهم الإرهابية، من خلال نشر الأكاذيب عن مصر، ومحاولة التجميل المستمرة لنظام تميم الذى يوفر لهم الملاذ الآمن هم وكافة الجماعات الإرهابية فى المنطقة.