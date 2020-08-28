شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفى عبد الجواد أبو كب يكشف عن الخلافات فى إعلام الإخوان بسبب التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الجواد أبو كب، الكاتب الصحفى، إن هناك خلافات فى التمويل تسببت فى الخلافات التى تجرى بين قيادات الإخوان فى تركيا وقطر، والاشتباكات بينهم بدأ قبل فترة بشكل كبير، والمشهد الأساسى هو فكرة التمويل، مشيرا إلى أن البعض من هؤلاء تم تجنيدهم فى لندن والبعض الآخر فى تركيا، وأنه حدث خلاف بين عزمى بشارة وأيمن نور، وأن الجميع يعمل من أجل المال وعندما يحدث خلاف تشهد ذلك الاختلاف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا زهرة ببرنامج "خبر اليوم" الذى يذاع على قناة ON، أن هذا الكم الكبير من مراكز الدراسات والقنوات التى وصل عددها لأكثر من 5 قنوات والمنابر الاقتصادية فشلت فى تأدية دورها فى التأثير على الشارع فى مصر والسعودية والإمارات، مشيرا إلى أن عزمى بشارة أقسم على الدستور الإسرائيلي، وأنه حاول من قبل التجسس على الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات، كما أنه ذهب إلى حزب اللى وارتمى فى أحضانه.

وأوضح أن عزمى بشارة هو المسؤول عن تجنيد هؤلاء الإعلاميين الذين يظهرون فى القنوات المعادية لمصر العرب، وأن الأموال التى تدفع تتخطى ما ذكره الإخوانى صابر مشهور فى أحد الفيديوهات المسجلة له، مشيرا إلى أن ما تم إنفاقه على الإعلام المعادى لمصر تخطى المليارات، وهو بخلاف التمويل الذى كان يتوجه للإرهابيين فى سيناء وعدد من الأماكن.