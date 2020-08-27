العرائش.. طعنات بواسطة سكين تنهي حياة شاب عشريني

تسبب شجار، اليوم الخميس، بمدينة العرائش، في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، على مستوى سوق سبتة، دون معرفة أسباب الشجار.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن شابا دخل في ملاسنة كلامية مع أحد الأشخاص، قبل أن يتحول الأمر إلى ضرب، وجرح متبادلين، إذ قام المشتبه فيه بتسديد طعنات قاتلة للضحية البالغ من العمر 20 عاما، بواسطة سكين، على مستوى القلب، ما تسبب في مقتله على الفور.

وحلت العناصر الأمنية، إلى عين المكان، إذ تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيه، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى للامريم.