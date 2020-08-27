القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدى عناصر من الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، على رجل من مدينة الطيبة، يبلغ من العمر 40 عاما، بحسب ما قال شقيقُ المُعتدى عليه لمراسل "عرب 48"، الخميس.
وتسبب اعتداءُ الشرطة، بجروح متوسطة لنزار طيبي، نُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
وكشفت الفحوصات التي خضع طيبي لها، تعرّض أنفه لعدّة كسور، ونزيف في منطقة عينه اليمنى، بالإضافة إلى جرح عميق في إحدى أذنيه.
وجاء في التفاصيل أن طيبي هرب ركضًا من عناصر الشرطة لأنه لا يملك رخصة قيادة، حتَّى أمسكوه وبرّحوه ضربًا، دون توقف رغم توسلاته لهم بأن يتركوه.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة رجل من الطيبة بجروح إثر اعتداء عناصر شرطة عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.