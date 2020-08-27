الممتازة: فوز لهـ. أم الفحم وتعادل لهـ. إكسال وخسارة لكفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتح فريق هبوعيل أم الفحم مبارياته بالموسم الكروي الجديد 2020-2021 في الدرجة الممتازة، بالقدم اليمنى بعد الفوز على هبوعيل رعنانا بهدف مقابل لا شيء للأخير.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الفحماوي، اللاعب عبد جبارين بعد مرور 13 دقيقة على بداية اللقاء.

ووصل لاعبو هبوعيل أم الفحم لفرص تهديفية عديدة لمضاعفة النتيجة خلال مجريات المباراة، إلا أن الحظ لم يحالفهم في زيارة شباك الفريق الخصم مجددا.

وسيستضيف الفريق الفحماوي في مباراته القادمة نظيره هبوعيل عكا يوم الخميس القادم.

تعادل مثير لهبوعيل إكسال

حقق فريق هبوعيل إكسال تعادلا مثيرا في مباراته التي استضاف فيها نظيره هبوعيل القدس، بعد افتراقهما بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدفين نظيفين أحرزهما في الدقائق 2 و32.

Advertisements

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 61 سجل الفريق الخصم هدفه الثالث، وفي الدقيقة 66 أحرز اللاعب، تيمور أفيطان، الهدف الأول لهبوعيل إكسال، تلاه اللاعب أمير ليفي بالهدف الثاني في الدقيقة 90، وفي الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع اقتنص اللاعب، خوليو سيزار، هدف التعادل لصالح الفريق الكسلاوي.

وسيحل هبوعيل إكسال في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه أخاء الناصرة يوم الخميس القادم.

الوحدة كفر قاسم يخسر أمام هـ. رمات هشارون

خسر فريق الوحدة كفر قاسم مباراته الأولى في افتتاحية الدوري أمام هبوعيل رمات هشارون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الخصم بهدفين سجلهما في الدقائق 31 و45، وخلال مجريات الشوط الثاني أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 58.

هذا، وسيحل الفريق القسماوي في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل القدس يوم 7 أيلول/سبتمبر المقبل.