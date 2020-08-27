شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يسقط صاروخ باليستي اطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020 أعلن تحالف دعم الشرعية عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية مساء اليوم باتجاه مدينة نجران.

Advertisements وقال الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي ان عملية الاستهداف كانت ممنهجة ومتعمدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين.

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