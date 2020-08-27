الجيش الليبي ينفي قصف أهداف غرب مدينة سرت

الخميس 27 أغسطس 2020

نفى المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، قصف الجيش أهدافًا للميليشيات غرب مدينة سرت.



وقال، في بيان: ”إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرًا مفاده قيام وحدات من القوات المسلحة باستهداف الميليشيات في منطقة العمليات غرب سرت بالمدفعية“، نافيًا صحة تلك الأخبار.

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وأكد المسماري، في البيان، الذي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”التزامنا بوقف النار المُعلن يوم الـ8 من شهر حزيران /يونيو الماضي“.

واعتبر المسماري أن ”غاية الميليشيا من نشر الأخبار الكاذبة هي تبرير لما ستقوم به من عمليات عدائية ضد قواتنا، للتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج)، والغزو التركي ومرتزقته والميليشيات الإجرامية، التي تسيطر على العاصمة طرابلس“.