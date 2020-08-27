الاعلام الامني: سقوط ثلاثة صواريخ في ساحة فارغة داخل المنطقة الخضراء

اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن سقوط ثلاثة صواريخ في ساحة فارغة داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت قبل قليل في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر".
وأضاف البيان أن "انطلاقها كان من منطقة البيجية غربي العاصمة".
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