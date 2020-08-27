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استهداف المنطقة الخضراء في ثاني حادث من نوعه اليوم

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افاد مصدر امني، الخميس، باستهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد في ثاني حادث من نوعه اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخين سقطا، مساء اليوم، ضمن محيط المنطقة الخضراء".

 

ورجح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "انطلاق الصاروخين من جنوبي بغداد".

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وكان مصدر أمني افاد، اليوم الخميس، بسقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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