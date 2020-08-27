مقتل جندي واصابة اخر بهجوم لداعش في المقدادية

افاد مصدر امني، الخميس، بأن جنديا قتل واصيب اخر بهجوم لداعش في المقدادية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان طعناصر من داعش شنوا هجوما على قوة من الجيش في منطقة الشيحة بقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، ما ادى الى مقتل جندي واصابة اخر".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".