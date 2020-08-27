مواطنون يعتدون بالضرب على مدير مستشفى لعلاج كورونا بالنجف والشرطة تفتح تحقيقا 'فيديو'

تعرض مدير مستشفى حسن الحاتمي لمعالجة حالات كورونا ، الى الضرب من قبل بعض المواطنين. وتناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه تعرض الدكتور طارق الشيباني مدير مستشفى حسن الحاتمي لمعالجة حالات كورونا الى الضرب من قبل بعض المواطنين، بعد وفاة احد المصابين. فيما وصل مدير شرطة النجف ومدير عام صحة المحافظة إلى المستشفى للتحقيق. Advertisements واعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن القاء القبض على العناصر التي اعتدت على المدير، وتم ايداعهم بالتوقيف وسيتم التعامل معهم وفق الاجراءات القانونية.

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