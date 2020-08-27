دعت حنان الفتلاوي، الخميس، الى الاسراع باقرار قانون الحماية من العنف الاسري.
وقالت الفتلاوي في تغريدة على "تويتر" انه "بسبب خلاف بسيط حنين التي تنتظر طفلها الأول تتحول لكومة لحم محترق في بغداد لتتوفى بعدها بقليل".
واضافت "مازالت بعض العقول المتحجرة ترفض قانون الحماية من العنف الاسري، وومازال القانون مرمي على رفوف مجلس النواب المعطل".
وتابعت "عدلوا ماشئتم بالقانون لكن اقروه بسرعة ليكون رادعاً لمرضى النفوس".
كانت هذه تفاصيل خبر الفتلاوي لمجلس النواب: عدلوا ماشئتم بقانون الحماية من العنف الاسري لكن اقروه بسرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.