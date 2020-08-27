الفتلاوي لمجلس النواب: عدلوا ماشئتم بقانون الحماية من العنف الاسري لكن اقروه بسرعة

دعت حنان الفتلاوي، الخميس، الى الاسراع باقرار قانون الحماية من العنف الاسري.

وقالت الفتلاوي في تغريدة على "تويتر" انه "بسبب خلاف بسيط حنين التي تنتظر طفلها الأول تتحول لكومة لحم محترق في بغداد لتتوفى بعدها بقليل".

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واضافت "مازالت بعض العقول المتحجرة ترفض قانون الحماية من العنف الاسري، وومازال القانون مرمي على رفوف مجلس النواب المعطل".

وتابعت "‏عدلوا ماشئتم بالقانون لكن اقروه بسرعة ليكون رادعاً لمرضى النفوس".