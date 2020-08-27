القوات الامنية تحبط مخططا لتنفيذ عملية ارهابية في الرصافة ببغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن احباط مخطط لتنفيذ عملية ارهابية في الرصافة ببغداد. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "بناء على معلومات أستخبارية أستطاعت قواتنا الامنية مِن احباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية مساء اليوم في قاطع الرصافة ببغداد".



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