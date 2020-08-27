جلسة مرتقبة لمجلس الأمن لبحث المرشح لرئاسة "يونيتامس" بالسودان

كشفت مصادر دبلوماسية سودانية لـ"الخليج 365"، الخميس، عن عقد مجلس الأمن جلسة مرتقبة لبحث ترشيح الحكومة الانتقالية في الخرطوم، للدبلوماسي الفرنسي جان كرستوفر بليارد، لرئاسة البعثة السياسية الأممية (يونيتامس) تحت البند السادس، وذلك بعد أن اعترضت عليه بعض الدول.



وقال المصدر لـ"الخليج 365" إن الحكومة الانتقالية السودانية، تنتظر خلال الجلسة التي ستعقد خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، رد الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، بشأن مرشحها.

وأضاف أنه في حال اعترضت الصين وروسيا وبعض الدول علي المرشح الفرنسي، فإنه ليس أمام الخرطوم سواء تقدم مرشح جديد.

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وفي وقت سابق أشارت مصادر لـ"الخليج 365" إلى أن بعض الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي اعترضت علي تسمية مرشح الحكومة السودانية لرئاسة البعثة الأممية في إطار التنافس بين تلك الدول.

وكشفت مصادر سودانية لـ"الخليج 365" عن مشاورات داخل أروقة الحكومة الانتقالية بالسودان، من أجل التوافق على تعيين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان السابق نيكولاس هيسوم، رئيسا للبعثة السياسية تحت البند السادس.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، رحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس، لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية لمدة 12 شهرا، كما أعلن أيضاً ترحيبه بتمديد عمل بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر بالإجماع، قرارين نصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في الخرطوم، تكون مهمتها دعم المرحلة الانتقالية بالسودان، بينما القرار الثاني يمدد بعثة يوناميد في إقليم دارفور لنهاية العام على الأقل.