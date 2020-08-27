وفاة محامية بسجون أردوغان بعد إضراب حتى الموت

أعلنت "نقابة محامي الشعب" في تركيا، اليوم الخميس، وفاة المحامية أبرو تيمتيك، بعد إضراب عن الطعام دام ٢٨٣ يوما.

وقالت النقابة في بيان نشرته على "تويتر": "استشهدت رفيقتنا المحامية أبرو تيمتيك بعد إضراب عن الطعام دام ٢٨٣ يوما للمطالبة بحقها في محاكمة عادلة.. ندعو كل زملائنا والشعب كله للتجمع أمام مشفى سعدي قونوق في باقركوي".

ونعت أيضا جمعية الحقوقيين المعاصرين في تركيا المحامية أبرو تيمتيك على حسابها بـ"تويتر".

وتمت محاكمة أبرو بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية" عقب انضمامها لجمعية الحقوقيين المعاصرين، وتم الحكم عليها بـ١٣ عاما ونصف العام.





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ولاقى الحكم انتقادات واسعة بسبب عدم وجود أدلة مادية في ملف القضية وعدم سماح المحكمة للمحامين بدخول قاعة المحاكمة.

على إثر القرار دخلت "أبرو تيمتيك" وزميلها "ايتاتش اونسال" الذي حوكم معها في نفس القضية في إضراب عن الطعام لفترة ثم أعلنا دخولهما فيما أسمّياه "صيام حتى الموت" للمطالبة بمحاكمة عادلة.

وأصدرت هيئة الطب العدلي تقريرا يفيد بوجوب خروجهما من السجن بسبب الحالة الصحية.

وأطلقت الدعوات للضغط على الحكومة لتفرج عنهما بسبب التردي الشديد لحالتهما الصحية، لكنها قوبلت بالرفض من قبل النظام التركي وأذرعه القضائية.

وفي 30 يوليو/تموز المنصرم نقلت المحامية أبرو تيمتيك إلى مشفى سعدي قونوق في باقر كوي حتى توفيت اليوم لتكون شاهدا جديدا على قمع نظام العدالة والتنمية الحكام في تركيا تحت قيادة رجب أردوغان.