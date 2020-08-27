سقوط صاروخ كاتيوشا وسط بغداد دون إصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء الخميس، سقوط صاروخ من طراز كاتيوشا في حي الجادرية، دون خسائر.



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها: "إن الصاروخ انطلق من طريق مرور سريع في حي الدورة جنوبي بغداد".

وحي الجادرية من الأحياء المكتظة بمقار المؤسسات الأمنية والحكومية والفنادق، ومساكن كبار المسؤولين ومقرات الأحزاب، وهو قريب من أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية من جهة حي الكرادة.

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وفي وقت لاحق، تحدثت وسائل إعلام عراقية عن هجوم صاروخي ثان استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، دون مزيد من التفاصيل.

وتشكل الهجمات المتكررة بصواريخ الكاتيوشا تحديًا كبيرًا للأجهزة الأمنية العراقية منذ سنوات، والتي غالبًا ما تستهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا ومعسكرات للتحالف الدولي ومصالح الولايات المتحدة في العراق.

وتقف وراء تلك الهجمات، مليشيات وفصائل مسلحة مدعومة من إيران، كان قد حذرها مؤخرًا رئيس الوزراء العراقي من الاستمرار في هذا التصعيد وعدم الامتثال إلى سلطة الدولة.