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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعيد تشغيل الحضانات وفق اشتراطات خاصة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن إعادة تشغيل الحضانات ومراكز رعاية الأطفال وفق اشتراطات خاصة وإجراءات احترازية ووقائية أوضحها بروتوكول وطني اعتمدته الهيئة.
ووفقاً للبروتوكول الوطني المعتمد سيتم تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الأطفال والعاملين، منها وضع إجراءات خاصة بدخول المنشأة تشمل قياس درجة الحرارة وتنظيم حركة دخول الكوادر وأولياء الأمور للحضانة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".
ذلك بالإضافة إلى إلزامية إجراء فحص مخبري على جميع العاملين وتحديد دوريته بحيث تتم إعادة الفحص كل أسبوعين، كما ستتم متابعة الحالة الصحية للأطفال والكوادر في الحضانة.
وسيتم تطبيق جميع إجراءات التعقيم والنظافة العامة المتعلقة بتشغيل الحضانات ومراعاة التباعد الجسدي لمسافة 1.5 متر، بالإضافة إلى نسبة الكثافة في المجموعة الواحدة بـ3.5 متر مربع، وكذلك فصل المجموعات بشكل كامل لكل فئة عمرية وتحديد الحد الأقصى لكل مجموعة لضمان سلامة الجميع.
إضافة إلى ذلك سيتم وضع آلية خاصة لاستخدام وتعقيم الألعاب وعدم تداولها بين المجموعات، وفيما يخص الطعام سيتم توفير الوجبات الغذائية من قبل أولياء الأمور.
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