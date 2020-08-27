"تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه السعودية

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الخميس - 27 أغسطس 2020 Thu - 27 Aug 2020







الرياض مكة المكرمة Advertisements A A صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. التحالف العربي التحالف اليمن السعودية أضف تعليقاً Add Comment Please enable JavaScript to view thecomments powered by Disqus.

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