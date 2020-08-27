بعد قرار «الوطنية للانتخابات».. كيف ستطبق غرامة الـ500 جنيه لمن لم يدلى بصوته في انتخابات «الشيوخ»؟

فرض قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس الأربعاء، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شؤونها، تساؤلات حول كيفية تطبيق غرامة الـ500 جنيه المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية على المتخلفين عن التصويت.

تساؤلات عديدة دارت في أذهان المواطنين منذ أمس، عن كيفية تحصيل الدولة غرامة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، عقب تصريحات المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأنّه جارٍ حصر من تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال كشوف الانتخابات.

كيف ستطبق الغرامة على المتخلفين؟

قال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، إن تغريم المتخلفين عن التصويت في الانتخابات، نصت عليه المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، وهو واجب التطبيق، وأصله أن "التصويت والانتخاب حق وواجب" والإخلال به إخلال بحق وواجب.

وأضاف "السيد" في تصريحات لمصراوي، أن دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تلك الحالة يقتصر على إبلاغ اللجان الفرعية بالمخالفة من واقع الكشوف، واللجان الفرعية، وهي المنوط بها عمل محضر "تخلُّف عن الحضور" وإرساله للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأشار إلى النيابات العامة على مستوى الجمهورية ستحقق إذا كان الناخب تخلّف عن التصويت بعذر من عدمه، لكن يمكن للنيابة العامة إصدار أمر بتوقيع الغرامة على المتخلفين مباشرة دون التحقيق، وفي تلك الحالة يمكن لكل شخص وقع عليه الغرامة التظلم على القرار.

يشير الفقيه الدستوري كذلك إلى أنه يمكن للنيابة إرسال المحاضر للمحكمة لإصدار حكمها، الذي وصفه بأنه "إرباك لرجال القضاء" في تلك الحالة.

كيفية تنفيذ الغرامة على المتخلفين عن التصويت؟

أمّا عن كيفية تنفيذ الغرامة، فهي مسؤولية قطاع تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وبالنسبة للموضوع "فالعبء سيكون على وزارتي العدل والداخلية".

ويرى المحامي بالنقض أحمد الجنزوري أنه لا يمكن للنيابة العامة التحقيق مع قرابة 54 مليونًا، لكنها ستصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف 500 جنيه كحد أقصى، وبالتالي يحق لكل شخص التظلم على الأمر بتقديم عذر غياب.

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ما الصعوبات التي تواجه تطبيق غرامة الـ500 جنيه؟

أوضح المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، أن هناك عددًا من المعوقات تواجه قرار تطبيق الغرامة، أولها أنه يستوجب على النيابة العامة التحقيق مع قرابة 54 مليون شخص وسماع أقوال المخالفين والتحقيق في جدية أعذار غيابهم عن التصويت بانتخابات الشيوخ، وبالتالي كتابة 54 مليون طلب حضور ومثلها طلبات إعلان للمخالفين يقوم "المُحضرون" بتسليمها.

وأضاف "عبدالسلام" لمصراوي، أنه عقب قرار النيابة بتوقيع الغرامة في 54 مليون أمر جنائي، بالتالي سيتقدم الملايين بمعارضة على الغرامة أمام محكمة الجنح في خلال 10 أيام من الإعلان بالغرامة "نتحدث عن 54 مليون تقرير بمعارضة" وتحدد مثلهم جلسات، متسائلًا "كيف يمكن التطبيق بالأعداد الحالية لأعضاء النيابة العامة والمحضرين والقضاة".

أمّا عن التنفيذ، هناك آليتان للتطبيق، الأول عن طريق تنفيذها مباشرة عن طريق وحدة تنفيذ الأحكام بالمديريات، أو تعميمها على المصالح الحكومية (أي ظهور المخالفة عند استخراج مستند حكومي).

ويرى الخبير القانوني أن قرار تطبيق الغرامة "قد يكون مستحيلًا" في ظل الإجراءات القانونية المتعددة للتنفيذ، ويترتب عليه إرهاق النيابة العامة والقضاة وصرف مجهوداتهم عن نظر القضايا المهمة. حسبما نشر موقع "مصراوي".

المحامي رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات والدراسات البرلمانية، قال إنّ قرار إحالة الممتنعين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة جاء استنادا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكنه صعب التنفيذ على أرض الواقع خاصة مع ضخامة من تم إحالتهم للنيابة.

وأشار محسن، في بيان عنه، إلى نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على أنّ التخلف عن المشاركة في أي انتخابات أو استفتاءات دستورية دون عذر مقبول تعد إحدى جرائم الانتخاب، والعقوبة المقررة لها هي غرامة لا تجاوز 500 جنيه، إلى جانب تأكيد الدستور على أنّ الاقتراع ليس حق فقط للمواطن ولكنه واجب عليه.

وردًا على التساؤلات بشأن آلية تحصيل الغرامة، اقترح محسن، أنّه بعد استبيان موقف النيابة العامة وتحديد قيمة الغرامة، يمكن فرضها على أي خدمات حكومية، كاستخراج الشهادات أو فواتير الخدمات وغيرها، وأن يكون المواطن مجبرًا على إحضار شهادة توضح موقفه من الغرامة قبل قضاء أي خدمة حكومية لصالحه. حسبما نشر موقع "الوطن".

وتابع مدير الوطني للاستشارات البرلمانية، أنّ قانون الإجراءات الضريبية الموحد الأخير تضمن آلية مشابهة في اشتراط وجود شهادة ضريبية قبل الخدمات كالتراخيص وغيرها.

جدير بالذكر أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة المتخلفين عن التصويت في الانتخابات إلى النيابة لاتخاذ شؤونها بتوقيع غرامة الـ500 جنيه كحد أقصى على المتخلفين هو الأول منذ إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية.