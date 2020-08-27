داخل منزلهما.. العثور على جثتي شقيقتين مذبوحتين في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي :

عثر عدد من الأهالي، مساء اليوم الخميس، على جثتي شقيقتين مذبوحتين، داخل منزلهما، بقرية جزيرة مطيرة، بمركز قوص في جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قوص، برئاسة العميد جمال سلمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثتين لفتاتين شقيقتين مذبوحتين بآلة حادة، في منزلهما بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص.

أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وضبط الجناة والسلاح المستخدم.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.