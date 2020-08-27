ضبط 4 متهمات بممارسة الرذيلة في المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

ألقى ضباط قسمً مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية اليوم، القبض على 4 سيدات بينهن 3 طالبات لاتهامهن بعرض أنفسهن على راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي.

كان اللواء رأفت عبد الفقي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية حول 4 نساء تمارسن أعمال منافية للأداب وتقديم أنفسهن للرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام.

وتوصلت التحريات إلى أن الفتيات هن "ولاء إ.م"، 20 سنة لا تعمل، وشقيقتها "أسماء"، 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي، ويقيمان بمدينة طلخا، و"أمال.أ.ط"، 23 سنة طالبة بمعهد تمريض مقيمة بالمنصورة، و"إيمان.ج.م"، 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي ومقيمة في طلخا.

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بعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة قادها العقيد أحمد ذكي رمضان، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، من ضبطهن وبحيازة كل واحدة منهن هاتفها المحمول.

وبمواجهة المتهمات، اعترفن في محضر الشرطة، أن المتهمة الأولى تتولى استيقاف السيارات الملاكي في شارع الجيش بالمنصورة، وتعرض نفسها وباقي المتهمات على الرجال قائدي السيارات راغبي المتعة الجنسية الحرام نظير أجر مادي يتقاسمونه فيما بينهن عقب ذلك.

حرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والإحالة للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.