"بطريق بدلًا من بطريرك".. مذيع قطري يخطأ في لقب رجل دين لبناني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أخطأ مذيع في التلفزيون القطري، في لقب البطريرك الماروني اللبناني، بشارة الراعي، أثناء تغطية خبر لقاء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لبطريرك الطائفة المارونية.

وتداولت مواقع إخبار محلية، مقطع فيديو للمذيع القطري يكرر كلمة "بطريق" بدلًا من بطريرق أكثر من مرة أثناء قراءة الخبر الصحفي.

من جهته، اعتذر التلفزيون القطري عن الخطأ ووصفه بـ"غير المقبول"، قائلا في تغريدة: "نعتذر عن الأخطاء غير المقبولة التي حدثت في إحدى النشرات أثناء قراءة المذيع لأسماء وألقاب عدد من الشخصيات اللبنانية حيث تم قراءتها بطريقة غير صحيحة".

وأضاف "تم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء".