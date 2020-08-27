إرجاء توقيع اتفاق السلام بين حكومة السلام و"الجبهة الثورية" إلى الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وساطة مفاوضات السلام السودانية بجنوب السودان، إرجاء توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوىسياسية)، من يوم غد الجمعة إلى يوم الاثنين المقبل، في جوبا.
وقال رئيس فريق الوساطة، مستشار رئيس دولة الجنوب توت قلواك - في تصريح صحفي - إن العمل على تنقيح الأوراق في ملف الترتيبات الأمنية بدارفور والبروتوكول السياسي في "المنطقتين" (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، سيتواصل يوم غد وبعد غد.
وأوضح بأن حفل التوقيع سيخاطبه رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وسيشهده حضور كبير من السودان ووزراء خارجية دول منظمة "إيجاد"، والعديد من الدول الصديقة للسودان.
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