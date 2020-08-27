توفير مناطق للعزل.. السياحة تحدد 20 إجراء لفتح المتاحف والمواقع الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

شددت وزارة السياحة والآثار، على ضرورة الالتزام بضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية، بالتزامن مع تشغيل السياحة الثقافية، أول سبتمبر المقبل، وفتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف مرة أخرى للجمهور.

ويرصد "الخليج 365" 20 إجراء لضوابط زيارة المواقع الأثرية كالتالي:

1ـ تشغيل كافة المرافق بنسبة 50% بداية من البالون بالأقصر والفلوكات النيلية والمتاحف والمناطق الأثرية.

2ـ إلزام أصحاب الحناطير بـ(الهرم والأقصر) بعدم تخطي الراكبين عدد 2 راكب.

3ـ إلزام أصحاب (الجمال والخيول) باقتصار الجولة على راكب واحد فقط.

4ـ تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يومياً قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.

5ـ قياس درجة حرارة العاملين بالمواقع الأثرية يومياً والزائرين قبل الزيارة.

6ـ إخطار وزارة الصحة بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

7ـ وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

8ـ ضرورة توفير أدوات وقاية شخصية (تطهير وتعقيم وكمامات) لجميع العاملين.

9ـ الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.

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10ـ عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

11ـ توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بكورونا، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

12ـ الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين.

13ـ توفير مناطق عزل للحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).

14ـ عدم تجاوز عدد الفوج السياحي 25 فرداً (لحين إشعار آخر).

15ـ إلزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، واستخدام السماعات عند الشرح داخل المتاحف، وتعقيمها بعد كل استخدام.

16ـ مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية.

17ـ وضع حد أقصى لعدد الزائرين داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة.

18ـ 200 زائر في الساعة للمتحف المصري بالتحرير.

19 ـ 100 زائر في الساعة للمتاحف الأخرى.

20ـ من 10 إلى 15 زائرًا لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).