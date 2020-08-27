تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز القناطر الخيرية وبنها وغرب شبرا الخيمة وطوخ وقها وكفر شكر.

كما سجلت 5 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هي "الخانكة والعبور، وشرق شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقليوب" ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة، وحتى اليوم الخميس، عند 9234 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الخميس وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية:

- مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة

- العبور 174 حالة

- القناطر الخيرية 627 حالة

- بنها 2407 حالات

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- شرق شبرا الخيمة 1191 حالة

- غرب شبرا الخيمة 1138 حالة

- شبين القناطر 729 حالة

- طوخ 1024 حالة

- قليوب 678 حالة

- مدينة قها 47 حالة

- كفر شكر 450 حالة إصابة.